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Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры»

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Новый национальный проект «Кадры» запустят в России. Об этом в послании Федеральному собранию 29 февраля заявил глава государства Владимир Путин.
Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры»
  • AP
  • © Alexander Kazakov, Sputnik

По словам российского лидера, в стране растёт большое молодое поколение, и определённую роль в этом сыграли демографические меры предыдущих лет.

«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», — заявил Путин.

Также в ходе своего выступления президент России предложил в 2024 году запустить национальный проект «Молодёжь России».

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