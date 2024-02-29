Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры»
- AP
- © Alexander Kazakov, Sputnik
По словам российского лидера, в стране растёт большое молодое поколение, и определённую роль в этом сыграли демографические меры предыдущих лет.
«Нам важно, чтобы эти ребята, сегодняшние подростки, стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. На это направим новый национальный проект «Кадры», — заявил Путин.
Также в ходе своего выступления президент России предложил в 2024 году запустить национальный проект «Молодёжь России».