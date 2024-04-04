Российский лидер Владимир Путин спрогнозировал дефицит кадров в экономике России.

«Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%. И вот динамика хорошая», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составив 2,9%, а в феврале текущего года снизилась ещё, до 2,8%.

«При этом подчеркну, с учётом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно», — добавил президент.

В конце февраля Путин анонсировал запуск в России нового нацпроекта «Кадры».