В МОК оценили возможные санкции к Хачанову за публикацию георгиевской ленты

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал ситуацию вокруг российского теннисиста Карена Хачанова.

«Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой. После этого в сети появились призывы лишить теннисиста возможности выступить на Олимпиаде в Париже.

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.