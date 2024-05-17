RT в Telegram
Подпишись

В МОК оценили возможные санкции к Хачанову за публикацию георгиевской ленты

Короткая ссылка
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировал ситуацию вокруг российского теннисиста Карена Хачанова.

«Международные федерации должны будут предоставить список отобравшихся и отвечающих требованиям спортсменов. Списки нейтральных индивидуальных спортсменов (AIN) передаются в МОК после завершения квалификации в соответствующем виде спорта/дисциплине, и затем МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске по видам спорта», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

9 мая теннисист опубликовал в соцсетях фотографию с георгиевской лентой. После этого в сети появились призывы лишить теннисиста возможности выступить на Олимпиаде в Париже. 

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить