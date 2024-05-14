Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
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В 1/8 финала он проиграл чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12). Встреча длилась 2 часа 34 минуты.
В активе россиянина семь подач навылет и две двойные ошибки при двух реализованных брейк-пойнтах из двух.
В следующем круге он сыграет с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
Ранее стало известно, что Медведев победил Меджедовича и вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.