Хачанов проиграл Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.

В 1/8 финала он проиграл чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (10:12). Встреча длилась 2 часа 34 минуты.

В активе россиянина семь подач навылет и две двойные ошибки при двух реализованных брейк-пойнтах из двух.

В следующем круге он сыграет с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тьяго Монтейро (Бразилия).

Ранее стало известно, что Медведев победил Меджедовича и вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме.