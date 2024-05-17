RT в Telegram
Подпишись

На Трифоновскую улицу в центре Москвы вернутся трамваи

Короткая ссылка
На Трифоновскую улицу в центре Москвы вернутся трамваи спустя 30 лет.
На Трифоновскую улицу в центре Москвы вернутся трамваи
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году мы полностью обновим рельсы и шпалы. Всего заменим около 3 км путей. Работы будут выполнять специалисты московского метро. А в следующем году планируется строительство нового участка путей по улице Гиляровского с разворотным кольцом у Рижского вокзала», говорится в сообщении Дептранса в официальном Telegram-канале.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, движение трамваев по Трифоновской улице планируется запустить в 2025 году. Восстановленный участок соединит Рижский вокзал с ключевыми точками притяжения в центре города. 

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурно-отделочных работах на строящейся станции метро «Корниловская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить