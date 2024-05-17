На Трифоновскую улицу в центре Москвы вернутся трамваи спустя 30 лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году мы полностью обновим рельсы и шпалы. Всего заменим около 3 км путей. Работы будут выполнять специалисты московского метро. А в следующем году планируется строительство нового участка путей по улице Гиляровского с разворотным кольцом у Рижского вокзала», говорится в сообщении Дептранса в официальном Telegram-канале.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, движение трамваев по Трифоновской улице планируется запустить в 2025 году. Восстановленный участок соединит Рижский вокзал с ключевыми точками притяжения в центре города.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурно-отделочных работах на строящейся станции метро «Корниловская».