В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурно-отделочных работах на строящейся станции метро «Корниловская».

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Согласно проекту, на станции метро «Корниловская» будет образована многофигурная композиция из металлических панелей жёлтого, оранжевого и бордового цветов», — заявил Ефимов.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты ведут монтаж алюминиевых панелей путевых стен общей площадью около 1,5 тыс. кв. м.

В целом отделочные работы затронут площадь более 56 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на информационных стойках «Живое общение» в московском метро появились планшеты.