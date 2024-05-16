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В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об архитектурно-отделочных работах на строящейся станции метро «Корниловская».
В Москве рассказали о ходе строительства станции метро «Корниловская»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Согласно проекту, на станции метро «Корниловская» будет образована многофигурная композиция из металлических панелей жёлтого, оранжевого и бордового цветов», — заявил Ефимов.

Он также отметил, что в настоящее время специалисты ведут монтаж алюминиевых панелей путевых стен общей площадью около 1,5 тыс. кв. м.

В целом отделочные работы затронут площадь более 56 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на информационных стойках «Живое общение» в московском метро появились планшеты.

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