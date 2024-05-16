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На информационных стойках «Живое общение» в московском метро появились планшеты

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На информационных стойках «Живое общение» в московском метро появились цифровые планшеты, рассказали в Дептрансе.
На информационных стойках «Живое общение» в московском метро появились планшеты
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В московском метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы используем самые современные сервисы, которые позволяют повышать комфорт поездок. Впервые на двух станциях протестируем цифровые планшеты. Благодаря им пассажиры смогут найти ответы на интересующие их вопросы, а также в скором времени смогут оставить отзыв о работе стоек «Живое общение». Если пассажирам понравится такой формат, то мы масштабируем это решение на другие стойки», — рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в официальном Telegram-канале Дептранса.

Планшеты можно найти на станциях «Арбатская» и «Пушкинская».

Ранее жители Москвы выбрали самые красивые станции метро.

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