Жители Москвы выбрали самые красивые станции метро

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.

Об этом сообщает НСН.

«Лидерами 2023 года стали станции БКЛ «Нагатинский Затон», с мозаичными панно рыб, и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, визуально отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. А также «Сокольники» — в духе конструктивизма и авангарда», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Лучший дизайн выбирали более 280 тыс. человек. Как уточнил мэр, с 2011 года в столице построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК. Для каждой создаётся уникальный архитектурный дизайн, подбираются оригинальные материалы для оформления интерьера.

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства трёх станций Троицкой линии метро.