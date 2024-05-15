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Жители Москвы выбрали самые красивые станции метро

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Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что москвичи выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние пять лет.
Жители Москвы выбрали самые красивые станции метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Лидерами 2023 года стали станции БКЛ «Нагатинский Затон», с мозаичными панно рыб, и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, визуально отсылающий к гражданской авиации и конструкторскому бюро Туполева. А также «Сокольники» — в духе конструктивизма и авангарда», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Лучший дизайн выбирали более 280 тыс. человек. Как уточнил мэр, с 2011 года в столице построено и реконструировано 114 станций метро и МЦК. Для каждой создаётся уникальный архитектурный дизайн, подбираются оригинальные материалы для оформления интерьера.

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства трёх станций Троицкой линии метро.

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