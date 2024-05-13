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Собянин рассказал о ходе строительства трёх станций Троицкой линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что станция «Новаторская» новой, Троицкой линии метро готова на 84%. Также постепенно достраиваются станции «Бачуринская» и «ЗИЛ».
Собянин рассказал о ходе строительства трёх станций Троицкой линии метро

Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, на «Новаторской», где будет пересадка на одноимённую станцию БКЛ, завершены отделка путевых стен и установка эскалаторов, идёт облицовка потолка.

На станции «Бачуринская», готовность которой составляет 71%, строители монтируют освещение платформы и инженерные системы, также идут работы по внутренней отделке.

В свою очередь, готовность станции «ЗИЛ», где будут пересадки на МЦК и Бирюлёвскую линию, оценивается в 60%.

Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.

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