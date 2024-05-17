В Курской области официально представили врио губернатора Смирнова

Церемония официального представления временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Смирнова прошла в Курской области.

В церемонии принял участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щёголев. Видео мероприятия опубликовано в Telegram-канале регионального правительства.

«Указом президента России Алексей Борисович Смирнов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области», — объявил Щёголев.

Полномочный представитель президента отметил, что Смирнов обладает большим опытом в работе госуправления, а также в вопросах внутренней политики, строительства и ЖКХ.

Президент России Владимир Путин назначил Смирнова врио губернатора Курской области 15 мая.