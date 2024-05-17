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РИА Новости: солистку группы Una Котову до смерти избил её друг

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Солистка группы Una из Санкт-Петербурга Анастасия Котова скончалась от побоев.
РИА Новости: солистку группы Una Котову до смерти избил её друг
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в гибели певицы подозревается её друг, который, предположительно, был пьян.

«Полицейские на месте происшествия установили, что в ходе внезапной ссоры, которая переросла в обоюдную драку, мужчина, который был пьян, избил свою 37-летнюю знакомую. Она скончалась на месте», — сказал источник.

В январе сообщалось, что в Петербурге мужчина получил от неизвестного сообщение о том, что его бывшая жена убита. Сотрудники правоохранительных органов впоследствии нашли девушку мёртвой.

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