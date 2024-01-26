В Петербурге мужчина узнал о гибели экс-жены после получения сообщения от убийцы

В Санкт-Петербурге мужчина получил от неизвестного сообщение о том, что его бывшая жена убита. Сотрудники правоохранительных органов впоследствии нашли девушку мёртвой.

Об этом пишет портал 78.ru.

Накануне вечером в полицию обратился 34-летний местный житель. По его словам, он получил в Telegram сообщение от неизвестного о том, что его 24-летняя бывшая жена убита.

Он объяснил полицейским, что его бывшая жена после развода проживала с 35-летним сожителем в Янине.

Полицейские съездили в квартиру девушки и обнаружили её тело с травмами в области шеи.

Её сожитель, предположительно, пытался покончить с собой. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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