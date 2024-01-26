В Петербурге мужчина узнал о гибели экс-жены после получения сообщения от убийцы
- РИА Новости
Об этом пишет портал 78.ru.
Накануне вечером в полицию обратился 34-летний местный житель. По его словам, он получил в Telegram сообщение от неизвестного о том, что его 24-летняя бывшая жена убита.
Он объяснил полицейским, что его бывшая жена после развода проживала с 35-летним сожителем в Янине.
Полицейские съездили в квартиру девушки и обнаружили её тело с травмами в области шеи.
Её сожитель, предположительно, пытался покончить с собой. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Екатеринбурга отправил в колонию двоих подростков за убийство инвалида.