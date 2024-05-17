Путин: для России вопрос легитимности Зеленского имеет значение

Для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями, заявил президент Владимир Путин, общаясь с российскими журналистами в Китае.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Там в конституции есть всякие варианты. Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего должен дать Конституционный суд, даже сказал бы так — политическая система самой Украины», — сказал президент России.

Для Москвы это, конечно, имеет значение, заявил он.

«Потому что если дело дойдёт до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», — добавил Путин.

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук ранее напомнил, что Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом.

В конце февраля «Зеркало недели» сообщило, что офис Зеленского составил запрос в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о его легитимности на посту президента после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий.

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что офис Зеленского попытается подтвердить законность продления его полномочий в обход решения Конституционного суда Украины.