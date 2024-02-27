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«Зеркало недели»: Киев подготовил запрос по легитимности Зеленского после 20 мая

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Офис Владимира Зеленского составил запрос в Конституционный суд Украины для получения разъяснений о легитимности нынешнего главы киевского режима после 20 мая, когда закончится срок действия его полномочий.
«Зеркало недели»: Киев подготовил запрос по легитимности Зеленского после 20 мая
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в статье украинского издания «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Отмечается, что перед судом намерены поставить несколько вопросов, в том числе, возможно ли проведение выборов президента во время военного положения, а также сохранит ли Зеленский легитимность после 20 мая.

По информации издания, если решение об обращении будет принято, то делать это будут депутаты фракции «Слуга народа».

Ранее Зеленский выразил уверенность, что украинцы избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы состоялись прямо сейчас.

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