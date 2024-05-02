Владимир Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом Украины согласно конституции страны.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Согласно Конституции Украины после 21 мая Зеленский не может исполнять обязанности президента, но когда он выполнял закон?» — сказал политик.

Также Медведчук отметил, что украинцы в течение десяти лет обязательно воссоединятся с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского.