RT в Telegram
Подпишись

Песков: многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского

Короткая ссылка
Вскоре многие люди, в том числе украинские граждане, усомнятся в легитимности Владимира Зеленского.
Песков: многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Такую точку зрения во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также сказал, что власти Украины не жалеют своих граждан, что является трагедией для целого народа.

Ранее Песков сказал, что с украинской стороны нарастает паника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить