Вскоре многие люди, в том числе украинские граждане, усомнятся в легитимности Владимира Зеленского.

Такую точку зрения во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также сказал, что власти Украины не жалеют своих граждан, что является трагедией для целого народа.

Ранее Песков сказал, что с украинской стороны нарастает паника.