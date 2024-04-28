Песков: многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского
- AP
- © Alexander Zemlianichenko
Такую точку зрения во время беседы с журналистом Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе на Украине, поставят под сомнение его легитимность», — отметил Песков.
Официальный представитель Кремля также сказал, что власти Украины не жалеют своих граждан, что является трагедией для целого народа.
Ранее Песков сказал, что с украинской стороны нарастает паника.