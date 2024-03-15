Депутат Рады: офис Зеленского намерен легитимизировать его в обход КС

Находящийся под стражей депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своём Telegram о намерении офиса Владимира Зеленского подтвердить законность продления его полномочий после окончания его срока в обход решения Конституционного суда Украины.

«Без разрешения КСУ в ОП могут попытаться за Зеленским эти полномочия сохранить. С решением... эти полномочия точно будут утрачены», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что причиной попытки обхода Конституционного суда является ст. 108 Конституции Украины, где прописано, что после истечения срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новый глава страны, при этом ст. 112 уточняется, что если и.о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и.о. президента точно теряет полномочия.

Ранее Комитет по вопросам разведки Украины заявил, что текущей весной могут быть совершены попытки свержения власти Владимира Зеленского.