Разведка Украины заявила о возможных попытках свержения власти Зеленского весной

Комитет по вопросам разведки Украины заявил, что текущей весной могут быть совершены попытки свержения власти Владимира Зеленского.

Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном в Telegram ГУР Украины.

Уточняется, что причиной является окончание срока правления Зеленского и сомнения в его легитимности.

«Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте — мае 2024 года», — цитирует заявление ТАСС.

По имеющимся данным, «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира» могут произойти уже в ближайшее время.

В связи с данными прогнозами комитет призвал западных партнёров, а заодно и граждан усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая.