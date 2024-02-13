Депутат Рады Дубинский: полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский напомнил, что полномочия Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая 2024 года.

Об этом он написал в Telegram.

«Полномочия президента Украины истекают в ночь с 20 на 21 мая 2024 года и не могут быть продлены», — говорится в сообщении.

Дубинский объяснил невозможность продления полномочий Зеленского украинской Конституцией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон советует Киеву провести выборы президента Украины.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.