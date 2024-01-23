Лавров: США советуют Киеву провести выборы, это прерогатива большого брата

Вашингтон советует Киеву провести выборы президента Украины, в отличие от США Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS.

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Время от времени слышу, что Запад, США советуют украинцам их провести», — сказал Лавров.

По его словам, Владимир Зеленский публично сказал, что не может этого сделать согласно украинской Конституции.

Лавров добавил, что совет о проведении выборов, когда Конституция этого не допускает, является «прерогативой большого брата».

Ранее глава МИД России заявил, что Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов. По его словам, Москва слышала, что Запад советует Киеву провести такие выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.

30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали документ о невозможности проведения на Украине ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий.