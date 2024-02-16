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Бортник: Запад избавится от Зеленского, поставив под сомнение его легитимность

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил в интервью YouTube-каналу «Да это так», что Запад может поставить под сомнение легитимность Владимира Зеленского и «раздавить» его.

«Если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против него», — передаёт РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая.

Также председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил предположение, что Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу.

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