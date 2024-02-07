Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу
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По его словам, Зеленский и не думает вкладывать деньги в оборону и экономику страны.
«Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — отметил Медведчук.
Он уточнил, что перед победой на выборах Зеленский перевёл на Шефира все свои офшорные активы и при этом продолжил получать дивиденды. Так, в ноябре прошлого года появились данные о покупке Шефиром и его братом двух яхт общей стоимостью $75 млн.
Таким образом, «крыса прорыла себе очередную нору для побега», добавил Медведчук.
Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает государственный бюджет.
Как писало в октябре издание The Nation, супруга Зеленского Елена потратила более $1,1 млн на покупку украшений бренда Cartier.