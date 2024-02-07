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Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

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Владимир Зеленский скупает за границей недвижимость и яхты, готовясь к побегу, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу
  • Gettyimages.ru

По его словам, Зеленский и не думает вкладывать деньги в оборону и экономику страны.

«Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — отметил Медведчук.

Он уточнил, что перед победой на выборах Зеленский перевёл на Шефира все свои офшорные активы и при этом продолжил получать дивиденды. Так, в ноябре прошлого года появились данные о покупке Шефиром и его братом двух яхт общей стоимостью $75 млн.

Таким образом, «крыса прорыла себе очередную нору для побега», добавил Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает государственный бюджет.

Как писало в октябре издание The Nation, супруга Зеленского Елена потратила более $1,1 млн на покупку украшений бренда Cartier.

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