Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

Владимир Зеленский скупает за границей недвижимость и яхты, готовясь к побегу, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленский и не думает вкладывать деньги в оборону и экономику страны.

«Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании», — отметил Медведчук.

Он уточнил, что перед победой на выборах Зеленский перевёл на Шефира все свои офшорные активы и при этом продолжил получать дивиденды. Так, в ноябре прошлого года появились данные о покупке Шефиром и его братом двух яхт общей стоимостью $75 млн.

Таким образом, «крыса прорыла себе очередную нору для побега», добавил Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Зеленский нагло разворовывает государственный бюджет.

Как писало в октябре издание The Nation, супруга Зеленского Елена потратила более $1,1 млн на покупку украшений бренда Cartier.