Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет
«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — возмутился он в эфире своего видеоблога.
Депутат отметил, что глава киевского режима и его приближённые с 2012 года вывели на офшоры около $40 млн от олигарха Игоря Коломойского.
По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, однако тянул деньги из бюджета Украины и покупал себе недвижимость в Европе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.