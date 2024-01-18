Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает государственный бюджет.

«Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — возмутился он в эфире своего видеоблога.

Депутат отметил, что глава киевского режима и его приближённые с 2012 года вывели на офшоры около $40 млн от олигарха Игоря Коломойского.

По словам Лероса, в 2014 году Зеленский не платил налоги, однако тянул деньги из бюджета Украины и покупал себе недвижимость в Европе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира.