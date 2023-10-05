Узнать больше

The Nation: супруга Зеленского потратила более $1 млн на украшения в Нью-Йорке

Короткая ссылка
Супруга Владимира Зеленского Елена потратила сумму более $1,1 млн на покупку украшений бренда Cartier. 
The Nation: супруга Зеленского потратила более $1 млн на украшения в Нью-Йорке
  • AFP
  • © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Об этом говорится в сообщении издания The Nation.

Отмечается, что это произошло, когда она вместе с Зеленским посещала США, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Киева со стороны других стран. Зеленский, в частности, выступал на Генассамблее ООН, а его супруга посетила бутик Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Как рассказала одна из бывших сотрудниц бутика, она попыталась показать Зеленской ассортимент бутика, однако украинской первой леди это не понравилось. По словам бывшей сотрудницы, Зеленская спросила её, «кто ей сказал, что её мнение интересно» для покупательницы. Затем Зеленская пообщалась с менеджером — и эту сотрудницу на следующий день уволили, говорится в статье.

Отмечается, что экс-сотрудница смогла заполучить копию квитанции о покупке Зеленской украшений на сумму более $1,1 млн. Она опубликовала фотографию квитанции и рассказала об этом случае в социальных сетях.

В сентябре сообщалось, что квартиру в Крыму, которая ранее принадлежала Елене Зеленской, собираются выставить на торги, цена объекта недвижимости составляет порядка 23,9 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить