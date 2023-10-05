The Nation: супруга Зеленского потратила более $1 млн на украшения в Нью-Йорке

Супруга Владимира Зеленского Елена потратила сумму более $1,1 млн на покупку украшений бренда Cartier.

Об этом говорится в сообщении издания The Nation.

Отмечается, что это произошло, когда она вместе с Зеленским посещала США, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой Киева со стороны других стран. Зеленский, в частности, выступал на Генассамблее ООН, а его супруга посетила бутик Cartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Как рассказала одна из бывших сотрудниц бутика, она попыталась показать Зеленской ассортимент бутика, однако украинской первой леди это не понравилось. По словам бывшей сотрудницы, Зеленская спросила её, «кто ей сказал, что её мнение интересно» для покупательницы. Затем Зеленская пообщалась с менеджером — и эту сотрудницу на следующий день уволили, говорится в статье.

Отмечается, что экс-сотрудница смогла заполучить копию квитанции о покупке Зеленской украшений на сумму более $1,1 млн. Она опубликовала фотографию квитанции и рассказала об этом случае в социальных сетях.

В сентябре сообщалось, что квартиру в Крыму, которая ранее принадлежала Елене Зеленской, собираются выставить на торги, цена объекта недвижимости составляет порядка 23,9 млн рублей.