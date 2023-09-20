Квартиру жены Зеленского в Ялте собираются выставить на торги

Квартиру в Крыму, которая ранее принадлежала жене Владимира Зеленского Елене Зеленской, собираются выставить на торги, цена объекта недвижимости составляет порядка 23,9 млн рублей.

Об этом рассказал председатель Государственного совета республики Крым Владимир Константинов в Telegram-канале.

«Согласовали отчуждение ряда объектов, включая жилые помещения, в том числе квартиру Елены Зеленской (её рыночная стоимость составляет ориентировочно 23,9 млн рублей), объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения», — написал он.

По его словам, в этой квартире можно создать музей борьбы с нацизмом, такую рекомендацию дадут новому собственнику.

Ранее сообщалось, что национализированная квартира семьи Зеленского в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма оценивается в $200—300 тыс.