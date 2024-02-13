Владимир Зеленский планирует совершить поездку в несколько стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Зеленский готовится посетить Париж и Берлин, а также принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом отмечается, что представители правительств Франции и Германии от комментариев агентству отказались.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Германия поддерживает киевский режим Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.

Также лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь киевскому режиму и Зеленскому и начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.