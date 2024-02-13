Bloomberg: Зеленский посетит Европу, чтобы ускорить передачу Киеву военной помощи
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, Зеленский готовится посетить Париж и Берлин, а также принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом отмечается, что представители правительств Франции и Германии от комментариев агентству отказались.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Германия поддерживает киевский режим Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.
Также лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь киевскому режиму и Зеленскому и начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.