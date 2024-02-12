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МИД: ФРГ поддерживает Зеленского, потому что у власти находятся потомки нацистов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Германия поддерживает киевский режим Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ находятся потомки нацистов.
МИД: ФРГ поддерживает Зеленского, потому что у власти находятся потомки нацистов
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом дипломат написала в Telegram.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», — говорится в сообщении.

Ранее газета Bild со ссылкой на исторические документы писала, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был сторонником национал-социализма.

В досье, которое было опубликовано в СМИ, Вальдемара характеризуют как «безоговорочного национал-социалиста». 

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