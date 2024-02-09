Дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был сторонником национал-социализма. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на исторические документы.

«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», — говорится в заявлении.

В досье, которое было опубликовано в СМИ, Вальдемара характеризуют как «безоговорочного национал-социалиста».

Отмечается, что RT DЕ писал об этом ещё в 2021 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма.