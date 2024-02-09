Bild: дед главы МИД ФРГ Бербок был сторонником национал-социализма
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«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником национал-социализма», — говорится в заявлении.
В досье, которое было опубликовано в СМИ, Вальдемара характеризуют как «безоговорочного национал-социалиста».
Отмечается, что RT DЕ писал об этом ещё в 2021 году.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма.