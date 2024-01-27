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Путин — о сносе памятников советским солдатам: отрекаются от своих же предков

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Власти многих стран Европы и Украины отрекаются от своих же предков, в бессильной злобе уничтожая памятники советским солдатам — освободителям планеты от нацизма. С заявлением об этом выступил президент России Владимир Путин.
Путин — о сносе памятников советским солдатам: отрекаются от своих же предков
  • РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что многие страны Европы, Прибалтики, а также Украина пытаются пересмотреть причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев.

«Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов», — заявил Путин на концерте-реквиеме, посвящённом 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Ранее глава государства заявил, что Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм.

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