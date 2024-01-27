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Путин: Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм

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Россия предпримет все возможные усилия, чтобы пресечь и окончательно истребить нацизм, сегодняшние последователи нацистских палачей обречены. Об этом заявил 27 января президент России Владимир Путин.
Путин: Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм
  • РИА Новости

Выступая вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, глава государства отметил, что реваншисты и неонацисты взяли на вооружение фашистскую идеологию и методы.

В качестве примера он привёл режим в Киеве, возвеличивающий пособников Адольфа Гитлера, а также страны Европы, продвигающие русофобию как государственную политику.

«Мы сделаем всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены», — заявил российский лидер.

Помимо этого, Путин в ходе своего выступления подчеркнул, что преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности.

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