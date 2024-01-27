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Путин: преступления гитлеровских изуверов не имеют срока давности

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Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко прибыл на церемонию открытия Мемориала мирным жителям СССР — жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в Гатчинском районе Ленинградской области.

«27 января — одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории: в этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц», — сказал Путин, выступая на мероприятии.

Преступления «гитлеровских изуверов» не имеют срока давности, подчеркнул глава государства.

Мученичества ленинградцев навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан, подчеркнул Путин.

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