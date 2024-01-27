Путин преклонил колено перед братской могилой на Пискарёвском кладбище

Президент России Владимир Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Глава государства преклонил колено перед братской могилой, где похоронен его брат, погибший ребёнком во время блокады.

Он также возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них: описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории России и вместе с тем величайший пример стойкости и силы духа людей.

По его словам, долг россиян — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм.