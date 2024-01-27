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МО опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Ленинграда

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Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады запустило на сайте новый историко-познавательный раздел «Ленинград выстоял и победил!».

Были опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения, в частности черновик приказа командующего войсками Ленинградского фронта о полном освобождении Ленинграда от 27 января 1944 года.

Ранее сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.

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