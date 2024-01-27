МО опубликовало рассекреченные документы к 80-летию освобождения Ленинграда
Были опубликованы рассекреченные описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города, а также приказы и боевые донесения, в частности черновик приказа командующего войсками Ленинградского фронта о полном освобождении Ленинграда от 27 января 1944 года.
Ранее сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.