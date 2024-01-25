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В Подмосковье программа к годовщине снятия блокады Ленинграда пройдёт 26 января

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Программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдёт в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.
В Подмосковье программа к годовщине снятия блокады Ленинграда пройдёт 26 января
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что в Доме офицеров работает местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также действуют музей истории Краснознаменска, музей русского военного костюма и ещё более 20 различных кружков и секций для жителей округа.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минсоцразвития Московской области сообщало о единовременных выплатах жителям региона, которые во время Великой Отечественной войны находились в блокадном Ленинграде.

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