Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блокада Ленинграда — одна из самых трагических страниц в истории России и вместе с тем величайший пример стойкости и силы духа людей.

Он напомнил, что за 872 дня попыток фашистов взять город и его жителей измором от голода, бомбёжек и обстрелов погибло более 1 млн человек.

«Война прошла через каждый дом, каждую семью... Благодаря мужеству и героизму советских солдат и офицеров, самоотверженности тружеников тыла Ленинград был освобождён от блокады... Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм», — заявил Володин.

По словам политика, это особенно важно в наши дни, когда нацизм вновь поднимает голову. Он напомнил, что на Генассамблее ООН в декабре 2023 года 49 стран проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, среди которых прежде всего были члены НАТО и Украина.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Также сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.