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Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»
  • globallookpress.com

Глава государства возложил букет алых роз на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, ставшем символом стойкости и мужества советских солдат в битве за город.

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге проходит церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

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