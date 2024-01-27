Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.

Глава государства возложил букет алых роз на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, ставшем символом стойкости и мужества советских солдат в битве за город.

На Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге проходит церемония возложения венков к монументу «Мать-Родина» в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.