«Возвеличивает пособников гитлеровцев»: Путин — о киевском режиме

В субботу, 27 января, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли Санкт-Петербург в 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Главы государств приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. RT ведёт прямую трансляцию.