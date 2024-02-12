Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить оказывать помощь киевскому режиму и Владимиру Зеленскому и начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине.

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Хватит быть посмешищами и платить ещё больше Украине Зеленского!» — говорится в сообщении.

По мнению политика, Европейский союз взял на себя всю поддержку Украине, в то время как в Соединённых Штатах не торопятся выделять Киеву новый пакет помощи.

Филиппо призвал прекратить это и начать переговоры.

Ранее первый замсекретаря СБ России Рашид Нургалиев заявил, что Москва никогда не была против переговорного процесса, но сейчас он невозможен из-за позиции киевских властей.