Политик Филиппо призвал прекратить помощь Зеленскому и начать переговоры
- AFP
- © STEPHANE DE SAKUTIN
Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Хватит быть посмешищами и платить ещё больше Украине Зеленского!» — говорится в сообщении.
По мнению политика, Европейский союз взял на себя всю поддержку Украине, в то время как в Соединённых Штатах не торопятся выделять Киеву новый пакет помощи.
Филиппо призвал прекратить это и начать переговоры.
Ранее первый замсекретаря СБ России Рашид Нургалиев заявил, что Москва никогда не была против переговорного процесса, но сейчас он невозможен из-за позиции киевских властей.