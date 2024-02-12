Россия никогда не была против переговорного процесса, но сейчас он невозможен из-за позиции киевских властей.

«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса», — заявил первый замсекретаря СБ России Рашид Нургалиев в интервью «Аргументам и фактам».

Он отметил, что в настоящий момент это невозможно из-за позиции киевских властей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины.