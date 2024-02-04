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Песков: в ЕС лепят из России образ врага для оправдания помощи ВСУ

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Европейские политики создают из России образ врага для того, чтобы оправдать увеличение расходов на поддержку Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: в ЕС лепят из России образ врага для оправдания помощи ВСУ
  • РИА Новости

«Им нужно дальше лепить врага, делать это фактурно, выпукло с тем, чтобы оправдывать и увеличение расходов», — опубликовал его слова журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Песков подчеркнул, что Россия является лучшим примером для того, чтобы удерживать «имидж врага» ЕС.

Ранее американский экономист профессор Ричард Вольф заявил, что Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов и вынуждена покупать топливо у США.

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