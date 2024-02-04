RT в Telegram
Подпишись

Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в ЕС без российских энергоресурсов

Короткая ссылка
Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов и вынуждена покупать топливо у США. Об этом заявил американский экономист профессор Ричард Вольф.
Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в ЕС без российских энергоресурсов
  • AP
  • © Michael Probst

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не покупал у Москвы энергоресурсы в больших объёмах.

«Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьёт по Европе», — сказал Вольф в интервью каналу Dialogue works.

Экономист напомнил, что успех немецкой экономики держался на поставляемых из России газе и нефти.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить