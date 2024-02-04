Экономист Вольф: Германия лишилась лидерства в ЕС без российских энергоресурсов
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- © Michael Probst
Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не покупал у Москвы энергоресурсы в больших объёмах.
«Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьёт по Европе», — сказал Вольф в интервью каналу Dialogue works.
Экономист напомнил, что успех немецкой экономики держался на поставляемых из России газе и нефти.
Ранее в Минэнерго сообщили, что Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа.