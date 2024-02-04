Германия лишилась лидерства в Евросоюзе без российских энергоресурсов и вынуждена покупать топливо у США. Об этом заявил американский экономист профессор Ричард Вольф.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не покупал у Москвы энергоресурсы в больших объёмах.

«Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьёт по Европе», — сказал Вольф в интервью каналу Dialogue works.

Экономист напомнил, что успех немецкой экономики держался на поставляемых из России газе и нефти.

Ранее в Минэнерго сообщили, что Россия в 2023 году экспортировала в дружественные страны 76 млрд куб. м газа.