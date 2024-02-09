Путин: Россия пока не достигла целей СВО, так как одна из них — денацификация
Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону. Видео опубликовано на сайте журналиста.
«Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация», — заявил Путин.
Он объяснил, что под денацификацией подразумевается запрещение неонацистских движений на Украине.
По его словам, это одна из проблем, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле в начале 2022 года.
В ходе интервью Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.