Путин: Россия пока не достигла целей СВО, так как одна из них — денацификация

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону. Видео опубликовано на сайте журналиста.

«Нет, мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация», — заявил Путин.

Он объяснил, что под денацификацией подразумевается запрещение неонацистских движений на Украине.

По его словам, это одна из проблем, которые обсуждались на переговорах в Стамбуле в начале 2022 года.

В ходе интервью Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.