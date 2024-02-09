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Путин: Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона», — сказал он.

По словам Путина, если в Вашингтоне теперь видят, что данное решение является неправильным, то пусть откажутся от него, найдут тонкий предлог, не обидный ни для кого, и найдут решение.

«Не мы же приняли эти решения — там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё», — отметил глава государства.

Он отметил, что раз США совершили ошибки, то пусть их исправляют.

«Мы — за», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия стала первой экономикой Европы.

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