Путин: Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина решила отказаться от переговоров с Россией по указанию США.

Об этом он сказал в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

«Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона», — сказал он.

По словам Путина, если в Вашингтоне теперь видят, что данное решение является неправильным, то пусть откажутся от него, найдут тонкий предлог, не обидный ни для кого, и найдут решение.

«Не мы же приняли эти решения — там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё», — отметил глава государства.

Он отметил, что раз США совершили ошибки, то пусть их исправляют.

«Мы — за», — сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия стала первой экономикой Европы.