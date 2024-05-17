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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
  • AP

По его словам, проект документа предусматривал признание только одного так называемого мирного плана Владимира Зеленского.

«Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — написал он в соцсети.

Сийярто отметил, что его предложение добавить другие варианты было отклонено.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский стремится монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса на Украине при поддержке стран Запада, что является контрпродуктивным.

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