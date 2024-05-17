Путин: сейчас планов по взятию Харькова нет
«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал глава государства.
Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.
Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.
Войска России за последние дни освободили в регионе Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.