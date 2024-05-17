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Путин: сейчас планов по взятию Харькова нет

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Планов по взятию Харькова под контроль России на сегодняшний день нет, заявил журналистам российский президент Владимир Путин.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе БугроваткуГлубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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