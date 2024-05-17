Путин: сейчас планов по взятию Харькова нет

Планов по взятию Харькова под контроль России на сегодняшний день нет, заявил журналистам российский президент Владимир Путин.

«Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский накануне провёл в Харькове заседание ставки Верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины. В интервью ABC он заявил о возможной потере Киевом контроля над Харьковом и возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области.

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.