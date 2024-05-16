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Зеленский возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области

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Владимир Зеленский заявил, что «весь мир виноват» в том, что сейчас происходит в Харьковской области, где продвигаются российские войска. Такой комментарий он дал в интервью ABC.
Зеленский возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области
  • Gettyimages.ru

Журналист спросил Зеленского, виноваты ли Соединённые Штаты в происходящем вокруг Харькова.

«Это вина всего мира», — ответил Зеленский, добавив, что мир «дал возможность Путину».

По его словам, при этом «сейчас мир может помочь» Украине. Телеканал отмечает, что обычно Владимир Зеленский более осторожен в отношении США, но в этот раз он был «несколько более честным».

Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.

Войска России за последние дни освободили в регионе Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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