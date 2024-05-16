Зеленский возложил на весь мир ответственность за ситуацию в Харьковской области
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Журналист спросил Зеленского, виноваты ли Соединённые Штаты в происходящем вокруг Харькова.
«Это вина всего мира», — ответил Зеленский, добавив, что мир «дал возможность Путину».
По его словам, при этом «сейчас мир может помочь» Украине. Телеканал отмечает, что обычно Владимир Зеленский более осторожен в отношении США, но в этот раз он был «несколько более честным».
Министерство обороны России 16 мая заявило, что российские бойцы группировки «Север» продвинулись в глубину обороны противника в Харьковской области.
Войска России за последние дни освободили в регионе Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы, а также Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью, а также Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.