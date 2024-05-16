Группировка «Север» нанесла поражение «Кракену» и «Иностранному легиону»

В Минобороны России заявили, что российские бойцы группировки «Север» нанесли поражение «Кракену»* и «Иностранному легиону».

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что удар был нанесён также живой силе и технике 125-й бригады территориальной обороны, 15-го пограничного отряда в районах населённых пунктов Дергачи, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России сбили три украинских истребителя МиГ-29.

* «Кракен» — запрещённая в России организация.