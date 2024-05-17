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Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия элит США

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Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит.
Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия элит США
  • РИА Новости

По его словам, они наносят себе непоправимый ущерб.

«То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная», — сказал он, говоря о том, что власти США подрывают мировое доверие к доллару.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

Он добавил, что одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.

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