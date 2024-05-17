Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия элит США

Президент России Владимир Путин назвал большой глупостью и огромной ошибкой действия американских элит.

По его словам, они наносят себе непоправимый ущерб.

«То есть, выражаясь нетривиально, нашими, так сказать, известными поговорочками, просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная», — сказал он, говоря о том, что власти США подрывают мировое доверие к доллару.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.

Он добавил, что одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.