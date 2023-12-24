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Володин заявил об утрате США экономического лидерства

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.
Володин заявил об утрате США экономического лидерства
  • РИА Новости

«Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли», — написал он в своём Telegram.

По его словам, одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.

Володин напомнил, что недавно в рамках данной политики принуждения Соединённые Штаты начали угрожать отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за нарушение ограничений против России. Связано это с неэффективностью антироссийских санкций.

«Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества», — заключил он.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.

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