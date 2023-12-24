Володин заявил об утрате США экономического лидерства
- РИА Новости
«Истерика слабеющего гегемона. США утратили экономическое лидерство. Все попытки вернуть его за счёт развязывания вооружённых конфликтов, торговых и санкционных войн, организации терактов, разрушения экономики Европы результата не принесли», — написал он в своём Telegram.
По его словам, одним из немногих оставшихся у США инструментов мирового влияния остаётся американский доллар. И по этой причине американская сторона всё чаще использует его для политической борьбы.
Володин напомнил, что недавно в рамках данной политики принуждения Соединённые Штаты начали угрожать отключать банки по всему миру от своей финансовой системы за нарушение ограничений против России. Связано это с неэффективностью антироссийских санкций.
«Совершенно очевидно, что такие угрозы доверия к Штатам и их валюте не добавят. Байден лишает США последнего преимущества», — заключил он.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.