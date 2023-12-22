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Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против России

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Американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.

Об этом заявили в Белом доме.

Как отмечается в документе, таким образом, возникает возможность отключать от финансовой системы банки, уличённые в содействии России в обходе санкций против её ВПК.

Кроме того, в американской администрации появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае её глубокой переработки в третьих странах.

Уточняется, что речь идёт об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках.

Также сообщается, что власти Соединённых Штатов намерены ввести ограничения на импорт российских морепродуктов.

21 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции.

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