Байден расширил возможности администрации США по введению санкций против России
Об этом заявили в Белом доме.
Как отмечается в документе, таким образом, возникает возможность отключать от финансовой системы банки, уличённые в содействии России в обходе санкций против её ВПК.
Кроме того, в американской администрации появились дополнительные возможности блокировать импорт продукции российского происхождения в случае её глубокой переработки в третьих странах.
Уточняется, что речь идёт об алмазах, морепродуктах и алкогольных напитках.
Также сообщается, что власти Соединённых Штатов намерены ввести ограничения на импорт российских морепродуктов.
21 декабря президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что российские компании сохранили ритмичность работы, несмотря на санкции.